Juventus : Cristiano Ronaldo sait précisément quand il tirera sa révérence

S’il approche doucement de la barre des 35 ans, Cristiano Ronaldo affiche toujours une forme de jeune homme avec la Juventus Turin. Des capacités hors normes qui en font le joueur déjà historique qu’il est.

Et CR7 ne compte pas se laisser aller une seconde en tant que footballeur. A l’occasion de la Dubaï Sports Conference, Cristiano Ronaldo a confié que la moindre baisse de régime marquerait la fin de sa carrière. « Au moment où mon corps ne répond plus correctement sur le terrain, alors ce sera le moment de partir. Mon succès dans mon domaine est le résultat d’un travail acharné et d’un mode de vie ! Je travaille continuellement pour améliorer mes capacités mentales et physiques (…) Je connais mon corps à 100%, et je maintiens toujours un régime qui m’apporte le physique qui me rend différent. Tout le monde connaît mon mode de vie et 30% de ma vie est consacrée au football ».

Cristiano Ronaldo, une fois de plus, a donc fait l’éloge de la valeur travail. La seule qui lui a permis d’atteindre un tel niveau d’excellence selon lui. « Le maintien de mon niveau de réussite au cours des 15 dernières années est principalement lié à ma persévérance pour être le meilleur. Je ne veux pas que mes mots soient compris comme du narcissisme. Il n’y a pas de miracles ou de secrets particuliers dans mon histoire à succès, ou dans toute autre histoire à succès. C’est plutôt un grand dévouement à ce que vous faites. »