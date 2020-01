Juventus : Georgina Rodriguez a déjà redonné le sourire à Cristiano Ronaldo

false

Battu dimanche à Naples avec la Juventus (1-2), Cristiano Ronaldo n’aura pas mis longtemps à retrouver le sourire du côté de Turin. En effet, dès lundi, l’attaquant de 34 ans – qui soufflera sa 35e bougie le 5 février prochain – était d’anniversaire. Il s’agissait en effet de célébrer les 26 printemps de sa compagne Georgina Rodriguez.

Une célébration que le mannequin espagnol a voulu intimiste mais qui s’est quand même retrouvé sur les réseaux sociaux où toute la petite famille a partagé sa joie sur Instagram. L’occasion pour CR7 de clâmer son amour à sa belle devant les 199 millions de suiveurs …

Un anniversaire en petit comité … et avec des fleurs

« Félicitations mon amour ! Je te souhaite une très belle journée. Tu es une grande femme et une excellente mère pour nos enfants. Je t’aime tellement », a déclaré Cristiano, émouvant quantité de ses fans.

Postant le même cliché, la jeune femme a également tenu à faire passer un message : «Joyeux 26 ans pour moi, très heureuse. Je ne peux pas demander plus à la vie. Juste beaucoup de santé pour ma famille et moi pour toujours en profiter. Merci à tous pour vos félicitations, fleurs et donc amour. Et merci à mon mari de m’avoir donné le meilleur de la vie, nos enfants. Je vous aime ». Si elle n’est la mère que de la dernière fille du quintuple Ballon d’Or (Alana Martina), Georgina a vite trouvé sa place dans le clan Aveiro…