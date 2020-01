Juventus – Mercato : cette nouvelle recrue de la Juve se paye Cristiano Ronaldo

false

L’attaquant de 19 ans Dejan Kulusevski s’est engagé ce jeudi à la Juventus pour 35 millions d’euros plus 9 de bonus. Prêté par l’Atalanta à Parme lors de la première partie de saison, il ne rejoindra la Juve qu’en fin de saison, après l’Euro 2020.

En attendant, le jeune suédois s’est livré au jeu des questions réponses lors d’une interview accordée à la chaîne suédois STV SPORT et il a fait preuve de beaucoup de franchise. Peut-être même trop. En effet, lorsqu’on lui a demandé qui il préférait entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, l’attaquant a choisi Messi plutôt que l’attaquant star du club turinois. Une réponse qui a fait grand bruit du côté des supporters de la Juve et qui ne devrait pas vraiment plaire au portugais.

« Messi ou Ronaldo ? Messi »

« Club preferé ? Chelsea »

« Mon idole ? Zlatan »

« Qui gagne l’Euro 2020 ? La Suède »

« Pasta ou pizza ? Pizza »

« Totti ou Del Piero ? Totti » pic.twitter.com/uQDAkHa2q2

— FrSerieA (@FrSerieA) January 3, 2020