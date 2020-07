Juventus – Mercato : un serial buteur s’approche pour déboulonner Cristiano Ronaldo 

L’OL peut se frotter les mains : la Juventus Turin donne des signes de fatigue avant son 8e de finale retour en Ligue des champions. Le mois d’août est encore loin mais force est de constater que la Vieille Dame domine moins son sujet en Serie A. Les hommes de Maurizio Sarri gardent un matelas confortable au classement (6 points d’avance sur l’Inter Milan) mais les contenus de leurs matches inquiètent. Accrochés par l’Atalanta Bergame (2-2) et Sassuolo (3-3), les partenaires de Cristiano Ronaldo manquent de fluidité dans leur circuit offensif.

CR7 (35 ans) n’a plus ses jambes de feu et l’idée de recruter un buteur racé fait son chemin dans l’esprit des dirigeants turinois. L’option prioritaire a un nom : Arkadiusz Milik. À 26 ans, l’attaquant polonais est aujourd’hui menacé par l’arrivée de Victor Osimhen à Naples et a déjà entrepris des démarches pour signer à la Juve.

La Juve est même le premier choix de Milik, à qui les Bianconeri ont offert un contrat jusqu’en 2025 et un salaire de 5 millions d’euros par an. Nicolo Schirra, qui sort l’information, ajoute que l’intéressé va changer d’agent pour mener l’opération à bien. Fali Ramadani, qui s’occupe des intérêts de Miralem Pjanic, est en pole position. Vu comme il a bien géré le transfert de l’ancien Lyonnais au FC Barcelone, on peut lui faire confiance pour réussir son coup à Turin.

Arek #Milik wants a move to #Juventus, which are the first choice of the polish. #Bianconeri have offered him a contract until 2025 (€5M net/year). Meanwhile the #Napoli striker is leaning towards changing agent with Fali #Ramadani in pole position. #transfers

