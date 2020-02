Juventus : pour Cristiano Ronaldo, la sommet était une évidence

Ce soir, au Parc OL, lors du 8e de finale de Ligue des Champions opposant l’Olympique Lyonnais à la Juventus Turin, les spectateurs vont voir à l’oeuvre l’un des plus grands footballeurs de tous les temps : Cristiano Ronaldo.

Le Portugais, qui n’en finit plus d’impressionner son monde, n’a pas attendu les sunlights des grands clubs, et de la Ligue des Champions, pour prendre conscience du travail à accomplir. La preuve ? Les propos de son ancien entraîneur au Sporting Portugal, saison 2002-2003, le Roumain Laszlo Bölöni. Propos accordés au quotidien l’Equipe.

« C’était déjà un travailleur acharné, inépuisable. Il avait l’habitude de continuer les exercices à la fin de l’entraînement pour atteindre la perfection. C’était un gamin de 17 ans au physique très différent d’aujourd’hui, mais on l’a progressivement initié à la musculation. Il était encore jeune, c’était dangereux de trop forcer, mais il a commencé avec beaucoup de détermination. »



Always on my mind… see you tomorrow 💪#UCL #forzajuve pic.twitter.com/jXSbJoDCMP

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 25, 2020