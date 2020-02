Juventus Turin : Cristiano Ronaldo, un anniversaire et des messages touchants

Ne cherchez pas un lieu à la mode. Ni même des photos volées de la cérémonie dans les magazines people de la planète. Non, Cristiano Ronaldo, l’attaquant portugais de la Juventus Turin, reste discret lorsqu’il fête son anniversaire. C’est aujourd’hui même pour les 35 ans du phénomène.

Et, forcément, certains quotidiens à travers le monde, qui questionnaient d’anciens proches du joueur, en ont profité pour leur demander un petit mot. Ce qui a été fait au Portugal, via le quotidien Record, avec le président du Real Madrid, Florentino Perez. Qui, de toute évidence, a conservé une certaine estime pour son ancien protégé. « Félicitations au meilleur joueur du monde. Nous nous souvenons de toi. »

Good to get back to victories and happy to score again in our stadium!⚽⚽

Proud to reach 50 goals with the bianconeri shirt!💪🏽#finoallafine #forzajuve pic.twitter.com/pzBrER9Uzt

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 2, 2020