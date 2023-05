Ligue Europa, Ligue Europa Conférence : les affiches des deux finales sont connues !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Les demi-finales retour de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence avaient lieu ce jeudi soir. Tombeurs respectivement du Bayer Leverkusen (1-0, 0-0) et de la Juventus Turin (1-1, 2-1 a.p.), l'AS Roma et le FC Séville ont décroché leur billet pour la finale de la C2. En C3, c'est la Fiorentina et West Ham, qui ont éliminé respectivement Bâle (1-2, 3-1 a.p.) et l'AZ Alkmaar (2-1, 1-0), qui se défieront en finale.