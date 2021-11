ASSE : un héros de la victoire contre Clermont raconte « la remontada »

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Jean-Philippe Krasso a ramené les Verts à 2-2 hier peu après son entrée en jeu contre Clermont. Son premier but en L1. Un but inscrit dans le temps additionnel, comme celui inscrit dans la foulée par Saidou Sow, synonyme de première victoire pour l'ASSE cette saison.

Krasso : « C'est un petit bol d'air »

Sur ASSE-TV, l'ancien attaquant d'Epinal a commenté cette folle fin de rencontre. « Sur les deux derniers corners, on est tous montés, on a mis une grande envie, a expliqué l'attaquant. Sur mon but, je me débarrasse de l'adversaire, je mets ma tête et quand je vois que ça rentre, je suis super content. Cette première victoire, c'est un petit bol d'air. C'est un petit bout de la route. Il faudra rééditer ça, et plusieurs fois. Rendez-vous dans deux semaines déjà pour essayer de remettre ça. » Ce sera à Troyes.

