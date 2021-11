ASSE : avant la vente, Puel reçoit un soutien incontournable en L1

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Claude Puel est dans le collimateur des supporters de l’ASSE. Malgré le succès à l’énergie contre Clermont il y a une semaine lors de la 13e journée de Ligue 1 (3-2), l’entraîneur des Verts se sait dans le viseur avant le périlleux déplacement à Troyes dimanche prochain (15h).

En attendant ce nouveau match couperet, le Castrais sait qu’il peut compter sur le réconfort d’un homme qui compte désormais dans le paysage de la Ligue 1 : Thierry Henry. Invité à commenter le poste de coach, le champion du monde 98 a eu une pensée pour Puel.

« Ce que vit Claude Puel à Saint-Étienne, les gens s'en foutent. La pression sur un coach est terrible, a-t-il indiqué dans le JDD. Du supporter, de la direction, des joueurs et de leur ego… Je ne cherche pas d'excuse - le mec qui se lève à 6 heures pour bosser, c'est la vraie pression -, c'est juste pour dire que je ne suis jamais entré dans le bureau d'un coach pour lui demander comment il allait. Joueur, je voulais savoir ce qu'il allait m'apporter et ce qu'il allait apporter à l'équipe, basta (...) C'est dur d'être coach, tu es bien seul. Entraîneur, il faut le temps. Les anciens coaches qui ont pu bâtir à l'époque n'auraient pas pu le faire maintenant : il faut gagner tout de suite. Quand tu arrives dans un endroit où tu hérites de quelque chose, ça prend du temps. »

