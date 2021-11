OL, OGC Nice - Mercato : Hugo Lloris de retour en Ligue 1 ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Hugo Lloris a enfin décidé de laisser la langue de bois de côté. Interrogé hier sur son avenir, le gardien de Tottenham, où il sera en fin de contrat en juin 2022 a été clair. « Ma situation contractuelle ? Je ne suis pas inquiet. J'ai toujours donné ma priorité aux Spurs, on aura des discussions dans les mois à venir. Il faut redresser la situation qui n'est pas idéale et répondre aux exigences de Conte et de notre nouveau staff », a-t-il affirmé en conférence de presse à Clairefontaine.

« Je ne ferme aucune porte »

Questionné ensuite sur l'éventualité d'un retour en France, où il a défendu les couleurs de l'OGC Nice et de l'OL, Lloris n'a pas écarté cette hypothèse. « Je ne ferme aucune porte, a-t-il poursuivi un peu à la surprise générale. Je prends du plaisir dans la performance, quand il y a des ambitions, des objectifs précis, un cadre bien défini de travail, un style de jeu bien défini, une philosophie de travail.. c'est ce qui compte à mes yeux. J'ai toujours donné ma priorité aux Spurs car il y avait un projet, et que je m'y sens très bien. [...] Je suis toujours à la recherche d'un trophée avec le club mais ça n'enlève rien à ce qu'on a pu faire ces dernières années. »

Lloris : « Benzema est un immense joueur, ce qu'il réalise au Real, ce n'est pas anodin, très peu de joueurs ont eu cette faculté de le faire sur autant d'années. » pic.twitter.com/HU09kfRGnT — Actu Foot (@ActuFoot_) November 14, 2021