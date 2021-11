PSG : très bonne nouvelle pour Messi avant le FC Nantes

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

L’Argentine et le Brésil se sont quittés sur un score nul et vierge en éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 cette nuit à San Juan (0-0). Malgré ce nul, l’Albiceleste a composté son billet pour le Qatar avant la prochaine trêve internationale. Titulaire, Lionel Messi n’a pas forcément brillé.

S’il s’est créé une occasion en fin de match et a été aux manettes pendant toute la rencontre, l’attaquant du PSG n’a pas eu le coup de rein suffisant pour prendre à revers la défense brésilienne. Et pour cause, Messi (34 ans) le dit lui-même avant le choc contre samedi contre le FC Nantes au Parc des Princes (17h) : il n’est pas encore à 100% de ses moyens et a sans doute forcé pour reprendre.

Messi à Paris dans la journée

« La réalité est que je suis arrivé ici un peu juste au niveau du rythme. Cela fait longtemps que je n’ai pas joué et il m’en manquait manifestement un peu, a-t-il concédé après la rencontre. Je me sens bien, sinon je n’aurais pas joué. Mais pas encore au top sur le plan physique. Par chance, j’espère juste que je pourrais enchaîner les matches et bien terminer l’année. Le plus important, c’est que nous continuons à rester invaincus. »

RMC Sport annonce néanmoins une bonne nouvelle au PSG : Messi est attendu dans la journée à Paris. Sauf surprise, l’Argentin sera donc à disposition de Mauricio Pochettino face aux Canaris. Neymar, lui, reste très incertain en raison d’une blessure aux adducteurs. Le verdict devrait tomber dans la journée.

