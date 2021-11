OGC Nice : Galtier prêt à faire 3 victimes de taille contre le PSG ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

L’OGC Nice a toujours autant de mal à faire preuve de constance. Malgré des coups réussis ici et là, les Aiglons peinent à imposer leur jeu et restent friables à domicile. Le FC Metz a confirmé ces défaillances en s’imposant samedi à l’Allianz Riviera (1-0). Christophe Galtier ne décolérait pas à l’issue de la rencontre et devrait procéder à plusieurs changements dans son onze de départ pour affronter le PSG mercredi au Parc des Princes pour le compte de la 16e journée de Ligue 1 (21h).

Si le coach de l’OGC Nice n’a cité personne, L’Équipe assure qu’il a détesté l’initiative de Jean-Clair Todibo sur le but encaissé. Très bon par ailleurs, le défenseur est coupable d’avoir quitté l’axe droit pour couper, en vain, la passe décisive de Nicolas De Préville sur le couloir gauche. Il devrait toutefois garder sa place mercredi à Paris car son association avec Dante fonctionne bien. C’était aussi le cas du duo Lemina-Rosario au milieu mais son efficacité s’étiole. Le second sera suspendu au Parc et le premier serait menacé, car le staff a apprécié l’entrée de Khephren Thuram et regarde d’un autre œil Morgan Schneiderlin.

Bard, Lemina et Stengs (ou Kluivert) menacés ?

Galtier sait que le milieu niçois vit mal sa condition de remplaçant et il aime son investissement au quotidien. Après deux courtes apparitions, l’ancien joueur d’Everton espère débuter à Paris au sein d’un entrejeu musclé, car les ailiers Calvin Stengs et Justin Kluivert ne devraient pas être reconduits tous les deux.

Hassane Kamara a déjà été utilisé comme milieu excentré et pourrait aider Melvin Bard, en difficulté dans son couloir samedi. Ennfin, si Andy Delort et Amine Gouiri n’ont pas brillé non plus, mais la concurrence ne se porte pas mieux car Guessand est blessé et Dolberg est dans le dur. À Nice, il y a des reproches pour tout le monde et les joueurs ne vont pas pouvoir les esquiver.