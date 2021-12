LOSC : Fonte descend en flèche le mercato estival des Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

En recrutant seulement André Onana, Ivo Grbic et Gabriel Gudmundsson, le LOSC, champion de France en titre, a réalisé un mercato estival 2021 plutôt discret. Un mercato qui n’a pas été du goût de José Fonte. Le défenseur central et capitaine des Dogues l’a fait savoir dans un entretien accordé à France Bleu Nord.

"Nous n’avons pas été forts dans notre mercato. On a trouvé deux ou trois bons joueurs mais je crois que nous avions besoin d’un ou deux éléments en plus pour lancer une nouvelle dynamique avec une énergie différente. Mais je n'oublie pas qu'on a réussi à conserver nos meilleurs éléments. On pensait voir peut-être arriver un grand joueur et à la fin on a de bons joueurs mais ils sont jeunes, ils doivent s’adapter. Quand tu regardes Nice, Rennes, tous ont acheté des joueurs, de bons joueurs. Je pense aussi à Paris, Marseille, Lyon. On travaille donc avec nos armes mais je n'oublie pas qu'on a toujours de grandes qualités."

