OM : Pierre Ménès désigne un autre héros que Dieng à Strasbourg

L’OM fait du PSG. Parti sur des bases de panache et de spectacle au début de l’ère Sampaoli, les Marseillais sont plus pragmatiques et se contentent le plus souvent du strict minimum pour dominer leurs adversaires. Le RC Strasbourg en a fait l’amère expérience hier à la Meinau (0-2).

« L’OM s’est imposé 2-0 à la Meinau en ayant eu 3 occasions dans le match,a résumé Pierre Ménès sur son blog. La première période a été d’un attentisme assez étonnant des deux côtés. Il faut dire que la compo de Sampaoli annonçait la couleur, sans avant-centre et avec une majorité de joueurs défensifs. Visiblement, l’attaque alsacienne faisait peur. Mais les Strasbourgeois qui pouvaient se retrouver 3e en cas de succès ont semblé un peu écrasés par l’enjeu. »

Si Bamba Dieng a sans doute marqué LE but de cette 18e journée de L1 d’une reprise acrobatique, Ménès ne jure que par Dimitri Payet. « Le match s’est décanté sur une perte de balle de Perrin suivie d’une action assez étonnante, avec un centre d’Henrique et un ciseau de Dieng, les seuls gestes potables du match des deux attaquants olympiens. L’OM a assuré son succès grâce à un second but inscrit par Caleta-Car qui a coupé un corner de Payet. Payet qui est de toute façon le seul joueur qui avait l’électricité dans cette rencontre, a-t-il ajouté. Mais il n’empêche que cette victoire permet aux Phocéens de récupérer la deuxième place, avec un match en moins de surcroît. »

"Paris sans forcer, Marseille sans trembler"



Paris au petit trot, Rennes qui craque, l’OM ultra-réaliste et les mal classés qui se rebiffent : retour sur ce dimanche de Ligue 1.https://t.co/J9G7OtcL03 — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 12, 2021