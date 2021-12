ASSE : Puel viré, ce n'est pas une première

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Mis à pied par l'ASSE après une lourde défaite face à Rennes (0-5), Claude Puel (60 ans) n'a toujours pas été officiellement débarqué du club forézien mais la procédure suit son cours. Une issue qui confirme que la carrière de l'ancien monégasque bat de l'aile. Après des débuts réussis à Monaco et Lille, Puel avait rencontré ses premières difficultés à Lyon. Son expérience, marquée par ses relations difficiles avec le vestiaire, s'était terminée devant les tribunaux après son licenciement à un an du terme de son contrat.

Ensuite, Puel avait eu de bons résultats à Nice mais le club azuréen avait mis un terme à l'expérience en ne renouvelant pas son contrat car il voulait imposer son fils, malgré un problème de niveau. Cela avait valu au Castrais de se mettre le public niçois à dos, et les dirigeants de l'OGC aussi. Enfin, avant de rejoindre l'ASSE, Puel avait eu deux expériences peu concluantes en Angleterre, à Southampton et à Leicester. Il avait été licencié par les deux clubs, malgré une finale de Cup avec les Saints.

Claude #Puel a enregistré 1.07 point par match et 47% de défaites à la tête de l'#ASSE en Ligue 1 (35/75), plus faibles ratios pour un entraîneur ayant dirigé au moins 50 fois les Verts.



Via @OptaJean pic.twitter.com/1dGtw42WZP