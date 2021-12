ASSE - Mercato : après Hilton, Dupraz a de nouvelles exigences !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Pascal Dupraz pourrait arriver aujourd’hui à l’ASSE. Selon nos informations, sa signature devrait pousser Julien Sablé à reprendre son rôle d’adjoint numéro 2. Si Baptiste Hamid, son préparateur physique au SM Caen, devait le suivre dans le Forez, Thierry Cotte serait menacé.

L’heure étant aux économies chez les Verts, il n’est cependant pas exclu qu’il bascule sur un autre poste, lui qui est en CDI. Par ailleurs, RMC Sport fait un premier point sur les attentes de Dupraz au mercato hivernal.

Si ce week-end on évoquait un renforcement des postes de gardien (expérimenté), milieu défensif et stoppeur (en plus de Joris Gnagnon et qui serait Vitorino Hilton) à renforcer, la radio sportive en ajoute deux autres en janvier : un milieu de terrain et un élément offensif ! La stratégie de recrutement reste néanmoins la même à l’ASSE : miser sur des joueurs libres ou en prêt.

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

POUR L'AMOUR DES VERTS ! 💚

L'ASSE a octroyé plus de responsabilités à Loïc Perrin, une bonne nouvelle pour la transmission de vertus depuis trop longtemps ignorées !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/2im3XUb78h — But! Saint-Étienne (@ButASSE) December 7, 2021