LOSC – Mercato : Olivier Létang a un plan bien défini

Besoins : remplacer les partants

« Il n'y aura pas beaucoup de modifications et de changements. Encore une fois, l'objectif est de garder une équipe performante et compétitive ». Dans L'Equipe du Soir il y a quelques jours, Olivier Létang a livré la grande tendance de l'hiver. Jocelyn Gourvennec, qui est satisfait de son groupe, n'a posé réellement qu'une condition à ce marché : que les partants soient remplacés. Cela pourrait arriver pour Jonathan Ikoné (voir « le dossier-clé »). En revanche, pour Sven Botman, Jonathan David ou Renato Sanches, les Dogues attendront l'été prochain pour vendre... sauf offre mirobolante. En fin de contrat, Reinildo, Burak Yilmaz et José Fonte devraient aussi rester. Seul départ qui ne sera pas compensé : celui de Domagoj Bradaric, disponible pour un prêt.

Moyens : en fonction des ventes

Merlyn Partners, qui a pris la suite de Gérard Lopez il y a un an, a certes réduit la voilure mais en continuant de se porter garant pour les Dogues. En conséquences, le club nordiste a passé la DNCG sans encombre. Pour Olivier Létang, la donne est aujourd'hui simple : il n'y a aucune obligation de vendre grâce aux revenus de la Ligue des Champions (61 M€) mais le moindre investissement sera sur les fonds récupérés d'une vente.

Le dossier-clé : Jonathan Ikoné

Disposant d'un des rares bons de sortie octroyés cet hiver, l'international tricolore devrait être le détonateur du recrutement des Dogues. S'il est effectivement transféré à la Fiorentina pour 15 M€, l'ancien joueur du PSG ouvrira un ticket de recrutement pour un milieu offensif de côté. Reste que 45% du transfert d'Ikoné ira à son club formateur ce qui laisse à Lille qu'un budget modeste (aux alentours de 8 M€) pour trouver son remplaçant...

Les pistes du Mercato : Alan Virginius (FC Sochaux), Mohamed-Ali Cho (SCO Angers), Kang-in Lee (Majorque), Ludovic Blas (FC Nantes), Eden Hazard (Real Madrid), Zinédine Ferhat (Nîmes), Adem Zorgane (Charleroi), Sergio Gomez (Anderlecht), Junior Sambia (Montpellier).