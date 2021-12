OM, PSG, ASSE, RC Lens, FC Nantes, OL : les 16es de finale de Coupe de France menacés !

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

C’est aujourd’hui qu’un Conseil de défense doit avoir lieu au sommet de l’État français pour décider des suites à adopter pour lutter plus efficacement contre la crise sanitaire dans le pays. Par ricochet, le sport sera impacté par les décisions actées par Emmanuel Macron, notamment les 16es de finale de la Coupe de France programmés ce week-end.

Pour l’heure, la FFF n’a pas pris de mesures officielles ni transmis de consignes spécifiques aux équipes concernées. Tout dépendra des conclusions du Conseil de défense du jour. Le principal point chaud concernera l’accueil du public. Et, s’il fallait imposer une jauge voire jouer à huis clos, L’Équipe assure que la Fédération ne s’y opposerait pas. L’incertitude devrait donc planer encore plusieurs heures, sans parler d’éventuels rebondissements d’ici à la fin de la semaine.

Pas de report prévu ?

« Il y a un stress, c’est clair, avoue Maxime Ray, président du Vannes OC (N2), adversaire du PSG lundi prochain. On attend fébrilement les décisions, sachant que la tendance est au tour de vis. Reste à savoir de quelle ampleur et avec quel timing. On espère qu’il interviendra après le 3 janvier pour pouvoir faire cette belle fête. Avec une jauge ou un huis clos, ce serait une énorme déception, même si la raison doit l’emporter. Alors on avance, mais on attend par exemple avant de signer des engagements (sécurité, traiteurs…) aux frais significatifs. »

Le dernier protocole sanitaire transmis aux clubs par la FFF date du 10 décembre et le règlement est clair : « Compte tenu du calendrier de l’épreuve, aucun report ne peut être prononcé. Si le virus circule dans un club (4 tests positifs en 7 jours, effectif à l’isolement), l’équipe concernée n’a d’autre choix que de déclarer forfait. »

Voici la une du journal L'Équipe du lundi 27 décembre pic.twitter.com/B9yWAzIFvf — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 26, 2021