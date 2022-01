RC Lens : deux cas de Covid annoncés avant Rennes, une bombe Covid dans le vestiaire ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

« Les tests réalisés au sein du Racing sur l’ensemble du groupe professionnel, conformément au nouveau protocole sanitaire de la LFP, ont révélé deux cas positifs au Covid-19.

Un joueur du groupe professionnel, Wuilker Faríñez, et un autre du groupe Pro 2, Brayann Pereira, ont été testés positifs. Dès la connaissance des résultats, les deux joueurs ont été placés à l’isolement et soumis au dispositif médical approprié. Leur état de santé ne suscite aucune inquiétude. Les autres tests, réalisés sur l’ensemble du groupe professionnel, n’ont révélé aucun autre cas positif. »

Vu les effusions de joie autour de Farinez après la victoire dans le derby du Nord mardi soir, on peut légitimement craindre davantage pour les prochaines semaines dans l'Artois...