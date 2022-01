OM, OL, LOSC, Rennes, Nice - Mercato : ils s’arrachent ce défenseur français qui rêve de L1 !

Zapping But! Football Club Top 10 : 18 eme journée de Ligue 1 Uber Eats

Les suiveurs de Ligue 1 habitués aux gazettes des transferts commencent tous à connaître Samuel Gigot. Âgé de 28 ans, le saignant défenseur central droitier évolue au Spartak depuis l’été 2018 et il sera libre en juin. Cet été, son nom a été relié à l’OM et au Stade Rennais, après l’avoir été à l’OL du temps où Florian Maurice y œuvrait comme directeur sportif.

Désormais, le club russe et son nouveau directeur sportif Luca Cattani sont plus enclins à faire prolonger ce cadre de l’équipe plutôt qu’à s’en séparer en janvier pour quelques millions d’euros, mais L’Équipe avance que celui-ci veut absolument revenir en France, un pays qu’il a quitté très tôt après avoir été formé à Arles-Avignon.

Régulier et dynamique, Gigot attire toujours les écuries françaises. En plus de l'OM, le quotidien sportif cite l’OL, l’OGC Nice ou encore le LOSC. Le SRFC était également revenu aux nouvelles récemment. « Son niveau et sa fin de contrat imminente en font une bonne affaire », concluent nos confrères au sujet d’un stoppeur français qui gagne à être connu.

👀🆕 Le #Gym fait partie des clubs intéressés par Samuel #Gigot (28 ans) 🇫🇷 en fin de contrat en juin prochain.

Formé à Arles-Avignon, il évolue depuis 2018 en Russie 🇷🇺 au Spartak Moscou.

L’#OM, l’#OL et le #LOSC sont également sur le dossier.



🗞 @lequipe #OGCNice pic.twitter.com/y8ETtKnTU6 — NaninhoJR (@NaninhoJr06) January 8, 2022