OL : Bosz annonce une bonne nouvelle en vue du derby contre l’ASSE !

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz, nouvel entraîneur des Gones

En préambule de la conférence de presse, Peter Bosz a donné des nouvelles de son groupe avec une bonne nouvelle en vue. « Jeff Reine-Adélaïde ne sera pas disponible pour ce match mais il a fait quelques parties de séances avec nous, c'était bien. On va regarder avec Thiago Mendes s'il sera opérationnel car il vient juste de reprendre », a-t-il glissé avec enthousiasme. Peut-être « JRA » sera-t-il disponible le vendredi 21 janvier contre l’ASSE (21h)...

L'optimisme de Bosz ne s’est pas démenti lorsqu’il lui a fallu revenir sur le nul contre le PSG dimanche au Groupama Stadium (1-1). « L'équipe a affiché un très bon état d'esprit face à Paris, a-t-il enchaîné. Ma philosophie de jeu demande beaucoup d'intensité. J'en vois plus qu'avant à l'entrainement. Depuis le match face à Lille, c'est beaucoup mieux de ce côté-là. Après, on perd trop de ballons. On doit travailler cela. Je pense d'abord à la manière dont on va jouer pour gagner, avant de penser à la victoire. Je me mets la pression moi-même car je veux gagner tous les matchs. Je connais mon travail. »

Au sujet de l’adversité du nouveau Troyes de Bruno Irles, Bosz est méfiant. « Nous n'avons pas vu de match de Troyes dirigé par leur nouvel entraineur. On peut analyser les matchs précédents, mais on sait peu de choses. On va se concentrer sur nous-mêmes. Dès que mes attaquants vont marquer, ils enchaineront, a-t-il ajouté. Le plus important est d'avoir des occasions. Rayan Cherki a progressé. C'est un jeune joueur donc il doit toujours s'améliorer. Nous sommes plus solides en défense qu'avant. Le bloc est moins ouvert. »

🎙 Le coach Peter Bosz avant #ESTACOL : "On ne joue pas depuis longtemps avec ce système. On a été solide face à Paris. Les manières d'attaquer sont différentes. @gusto_malo fait de très bons matchs. Je suis content de la concurrence avec @leodubois15. Ils doivent tout donner." — Olympique Lyonnais (@OL) January 14, 2022