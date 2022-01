Chelsea déboule sur Ekitike (Reims), un coéquipier de CR7 a dit non aux Girondins

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Girondins : un international portugais a refusé Bordeaux

En quête de joueurs pour solidifier une défense qui prend l'eau, les Girondins de Bordeaux ont tenté de recruter un défenseur international portugais. Selon O Jogo, le club de Gérard Lopez aurait formulé une offre à l'Olympiakos Le Pirée (D1 grecque) pour récupérer Ruben Semedo (28 ans). également sollicité par le FC Porto, le joueur aurait rapidement décliné l'offre française.

Gérard Lopez justifie son loft bordelais

Sur Prime Vidéo, Gérard Lopez est une nouvelle fois revenu sur sa décision d'écarter de nombreux joueurs (Zerkane, Otavio, Maja, Koscielny, Baysse) : «Il n’y a pas de crise financière, le club est financé jusqu’à la fin de la saison donc non il n’y a pas de crise financière. Ce qu’on veut surtout, c’est de ne pas descendre en Ligue 2. On ne parle pas de crise, c’est une décision, pas une crise. Je décide pour le bien du club de me passer de certains joueurs, c’est quelque chose de réfléchi. Ce n’est pas un manque de respect, c’est une décision. Une crise, c’est quand on ne sait pas où on va. Là, il faut prendre une décision pour changer les choses».

MHSC : Savanier a refusé la MLS

Auteur d'un immense début de saison, Téji Savanier (30 ans) n'échappe pas aux sollicitations cet hiver. Selon Foot Mercato, le milieu de terrain héraultais a fait l'objet d'une offre des Chicago Fires (D1 américaine). Si le club de l'Illinois était prêt à offrir 10 M€ au MHSC et à en faire l'un de ses « designated player », Savanier a refusé poliment cette proposition, se déclarant heureux dans son club.

FC Lorient : un milieu nigérian débarque

Si sa signature n'a pas encore été officialisée, le FC Lorient va bien accueillir un nouveau milieu de terrain en la personne de Bonke Innoncent (25 ans), libre depuis la fin de son contrat à Malmö (D1 suédoise). Le Nigérian va s'engager pour trois ans et demi dans les prochaines heures. Christophe Pelissier a justifié ce choix après le match nul face à Angers (0-0) : « C’est un joueur qui amène de la puissance et qui a la culture du très haut niveau ».

Chelsea arrive sur Ekitike

Chelsea débarque sur Ekitike Annoncé à Newcastle, Hugo Ekitike (19 ans) est toujours un joueur du Stade de Reims et continue de susciter bien des convoitises au mercato. Vendredi, on a ainsi appris que le PSG mais aussi le FC Barcelone surveillaient sa situation de très près cet hiver. C’est désormais au tour de Chelsea de débarquer dans le dossier ! Selon Foot Mercato, les Blues ont en effet pris contact avec le Stade de Reims en vue d’un possible transfert estival. Pour rappel, il faudra au moins débourser 40 M€ pour arracher ce pur produit du centre de formation du club champenois.

Stéphan fier du RC Strasbourg

Julien Stéphan n’a pas caché sa satisfaction après la large victoire du RC Strasbourg hier à la Meinau contre le Montpellier HSC (3-1). « C'est pour nous une belle après-midi, trois buts supplémentaires et c'est encore des ambitions dans le jeu qui ont été affichées, a-t-il affirmé en conférence de presse. Il a fallu être courageux et, sur le plan mental, très costauds, pour revenir dans cette rencontre. 32 points c'est bien, on passe devant notre adversaire du jour et ça va nous rapprocher de notre premier objectif qui est d'aller chercher le plus rapidement possible les points nécessaires au maintien. »

🚨Info : #Chelsea surveille la situation d'Hugo Ekitike 🇫🇷 en vue de l'été prochain.



- Les Blues ont pris contact avec #Reims pour leur faire part de leur intérêt.https://t.co/Hd1zqK0gYm — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 16, 2022