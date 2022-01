OM - Mercato : Sead Kolasinac avait aussi été proposé à l'OL !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

S'il a finalement signé à l'OM cette semaine après quelques jours d'une intense négociation avec Arsenal, Sead Kolasinac (28 ans) aurait pu débarquer sur la Canebière beaucoup plus tôt. C'est en tout cas ce que pense Mehmet Bazdarevic, ex coach de Grenoble et d'Istres, qui l'a eu à la tête de la sélection de Bosnie.

Dans les colonnes de La Provence, « Mecha » a expliqué avoir déjà discuté de Sead Kolasinac avec l'OM et l'OL... Mais il y a plusieurs années déjà. « Ca fait trois ans que je lui parle de l'OM. A un moment, l'OM et Lyon cherchaient un latéral gauche. Des amis recruteurs m'ont demandé si j'en connaissais dans l'ex-Yougoslavie. Lui ne connaissait pas l'OM et le foot français ».

A l'époque, Sead Kolasinac était toutefois titulaire chez les Gunners et pas franchement intéressé à l'idée de signer dans l'un des deux Olympiques.