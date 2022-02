ASSE : son intégration, le renouveau des Verts, ses objectifs... Bernardoni en dit plus

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

But! : Paul, vous étiez content de revenir à Clermont ?

Paul BERNARDONI : Oui. J'ai gardé de bons souvenirs de ce club, de cette ville. Ça m'a fait plaisir. Encore plus avec la victoire. Mais j'espère que Clermont se maintiendra et nous aussi.

Vous n'êtes plus lanterne rouge...

C'est une bonne chose mais le plus important, c'est de vite sortir de la zone rouge et de ne pas y redescendre.

Avec trois victoires consécutives, vous devez vous sentir plus forts ?

Oui. C'est bien de se sentir forts mais le danger, c'est de se relâcher. Il faut continuer. Ce qui me rend optimiste, c'est notre collectif. Il y a une vraie notion collective.

Quel bilan tirez-vous de votre premier mois à l'ASSE ?

Je suis très heureux d'être ici. Je suis arrivé enthousiaste. Il y a eu des défaites au début mais à part Bergerac, on est sur une bonne dynamique. Il faudra la conserver car on n'a encore rien fait, loin de là.

La victoire contre Montpellier a fait beaucoup de bien...

Et avant, celle à Angers aussi. Mais c'est vrai que contre Montpellier, c'était riche en émotion vu le scénario. Quand j'étais adversaire, il m'était arrivé d'être remonté par les Verts à Geoffroy-Guichard. L'ambiance m'avait impressionné. Voir tout le stade exploser, tu exploses avec ! Ces émotions, ces ambiances, on en redemande. C'est pour ça qu'on fait du foot. Le plus grand milliardaire ne peut pas se payer cette émotion là. Il y a une telle ferveur ici...

Vous la ressentez au quotidien ?

Oui. Je promène souvent mon chien et les gens ont toujours un mot du genre « on est avec vous ». C'est sympa. C'est super motivant.

Pascal Dupraz considère André Biancarelli, le coach des gardiens, comme une sommité...

Dédé est vachement dans la discussion. On échange sur tout. C'est vachement intéressant. Il a sa méthode et j'ai adhéré de suite. Il est dans le détail.

Dans quel domaine devez-vous le plus progresser ?

Dans plein de choses. Je dois être plus régulier dans mes performances. J'ai envie d'être plus décisif. Il y a le jeu au pied aussi.

Etes-vous satisfait de votre impact sur l'équipe ?

De mon impact je ne sais pas. J'essaie de faire au maximum mais je pense que l'impact est plutôt général. Il y a une prise de conscience de tout le monde. On n'a pas envie que le club descende en L2.

On vous sent particulièrement bien intégré et très investi...

Honnêtement, ce n'est pas difficile de s'intégrer ici. Je suis très agréablement surpris. Il y a une super ambiance. Il n'y a pas de clans. Tout le monde se parle, tout le monde rigole. Perso, j'essaie d'apporter mon enthousiasme, mon énergie.

L'élimination à Bergerac est-elle la plus grosse déception depuis votre arrivée ?

Bien sûr. On aurait pu jouer Versailles. On avait un très bon coup à jouer. On a clairement laissé passer notre chance et c'est frustrant.

Sentez-vous l'équipe plus solide depuis le retour des joueurs partis à la CAN et la fin du Mercato ?

On est au complet même s'il y a encore un ou deux blessés, notamment Enzo (Crivelli). Plusieurs joueurs sont arrivés mais déjà à mon arrivée je trouvais qu'il y avait de la qualité. Et dans l'état d'esprit aussi il n'y a rien à dire. Il faut juste qu'on gagne en régularité, qu'on enchaîne des séries.

Le classement est plus sympa à regarder que quand vous aviez 12 points...

C'est clair. Mais je regarde pas trop. Je ne suis pas pour regarder le classement. Le but, c'est d'avoir une progression constante. On se concentre sur nous-mêmes.

Dupraz : « Je suis très content de ce qu'il fait » Interrogé sur l'apport de Paul Bernardoni, Pascal Dupraz ne tarit pas d'éloges. « Il s'est très vite adapté, a-t-il commenté. Il a été aidé par la confrérie des gardiens et par André Biancarelli, une sommité. Je suis très content de ce qu'il fait. »