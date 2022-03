ASSE – Troyes, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Pour ce match décisif, Pascal Dupraz a déjà annoncé que Wahbi Khazri serait de retour et titulaire. Suspendu à Lille, Eliaquim Mangala revient. En revanche, Romain Hamouma est encore trop court, Yvann Maçon et Yvan Neyou toujours à l'infirmerie. Saïdou Sow est proche d'un retour mais sera sans doute trop juste pour ce match couperet. Idem pour Enzo Crivelli même si le coach des Verts l'avait annoncé apte en conférence de presse.

Les absents du côté de l'ASSE : Maçon, Hamouma, Neyou (blessés), Crivelli, Sow, Gnagnon (reprise).

Avec Mangala et Khazri titulaires

Du côté de l'ESTAC, Bruno Irles récupère trois joueurs pour le choc du maintien dans le Forez. Les latéraux Biancone et Koné reviennent de suspension et Yohan Touzghar a repris normalement avec l'équipe auboise cette semaine. Adil Rami fait aussi son retour et Mama Baldé, malade cette semaine, est bien dans le groupe.

Les absents du côté de Troyes : Moulin, Azamoum, Domingues (blessés), Suk, Chadli, Metinho (choix).

ASSE : Bernardoni - Sacko, Mangala, Nadé - Thioub, Mah.Camara, Gourna, Kolodziejczak - Boudebouz - Khazri (cap.), Bouanga.

Troyes : Gallon - I.Kaboré, Salmier, Rami (cap.), Palmer-Brown, A.Conté - Ma.Baldé, Tardieu, Kouamé, Chavalerin - Ugbo.

Alexandre Corboz

Rédacteur