ASSE : le rendez-vous de Didier Bigard : « L’ASSE déjà reléguée par la Ligue ! »

Zapping But! Football Club Vente des verts : pourquoi on a des doutes

Ils sont tous contents, Nasser al-Khelaïfi, Jean-Michel Aulas et Frank McCourt un peu plus que les autres, mais tout le monde trouve cela normal. Tous les clubs de Ligue 1 comme ceux de Ligue 2 se sont mis d’accord sur la répartition du milliard et demi apporté par le fonds d’investissement luxembourgeois CVC qui détiendra 13 % de la future société commerciale de la LFP. Et les gros se taillent la part du lion.

Le football français met en place une Ligue presque fermée

Le PSG percevra 200 millions d’euros sur trois ans, l’OL et l´OM 90 millions. Ce ne sont pas les Lillois, Niçois, Monégasques et Rennais qui allaient râler. Leur silence a été obtenu avec la promesse de toucher 80 millions en qualité d’Européens. Les treize autres se contenteront de 33 millions. On les appellent les petits, on aurait pu les nommer oui-oui. Ils sont gentils. A l’échelon supérieur, même du côté du LOSC, personne n’a bronché alors que les Nordistes ont atteint les huitièmes de finale de la Ligue des Champions quand les Marseillais, qui auront dix millions de plus qu’eux, ne jouent que la « sous-coupe » Europa conférence.

Question de notoriété, décision arbitraire, entente entre milliardaires ou poids de l’Histoire. L’ASSE en tout cas ne figure pas dans ce gros lot. Ses actionnaires n’ont pas la puissance pour s’assoir à la table des princes de la finance, qataris, franco-chinois, américains, luxembourgeois, anglais, russes… ou français. Le club historique a perdu son label en même temps que ses ambitions européennes. C’est ce qu’ont rapidement expliqué les petits copains de Bernard Caïazzo aux dirigeants stéphanois quand ils ont levé le doigt pour revendiquer un peu plus de respect et de millions pour leurs couleurs. Il a suffi de glisser sur le bureau le classement de la Ligue 1 pour éteindre toute discussion. Certains présidents auraient même murmuré sans sourire, à l’intention des clubs qui descendront, que CVC donnera aussi de l’argent à la L2…

Avec cette répartition, ce sont les positions actuelles des clubs que la Ligue risque de figer. Pour le PSG qui n’avait pas besoin de ça pour écraser le football français, c’est un droit d’entrée dans le gotha européen à défaut d’en ouvrir les portes sur le terrain. Pour l’O.L, l’OM et les quatre autres nantis, c’est le permis de se disputer une place de dauphin et au moins un strapontin européen. Pour les autres dont Saint-Étienne, Bordeaux, Lens, Nantes ou Strasbourg, c’est la promesse de devoir ramer longtemps pour espérer retrouver leur lustre passé. Les responsables de notre football viennent de créer une Ligue -presque- fermée. Et l’ASSE est dehors.

Le club a peut-être perdu de l’argent en transférant Saliba et Fofana

Les recalés de l’année l’ont compris, ce n’était vraiment pas la bonne saison pour rater le train de l’Europe. On ne peut pas réécrire l’Histoire, même récente, même brûlante, même désespérante comme tout l’après Galtier si mal négocié. On ne peut qu’émettre quelques regrets renforcés par le sentiment que les événements auraient dû être gérés autrement. En laissant partir Saliba aujourd’hui international et Fofana qui le sera vite, l’ASSE a empoché 65 millions d’euros mais combien le club a-t-il perdu sans eux sur le terrain? Dans une interview au Progrès Jean-Michel Larqué balaie la fiction « Si Saliba n’était pas parti, si Fofana n’était pas parti ou si Aubameyang et Gomis étaient restés, évidemment que l’ASSE aurait une bien meilleure équipe. Mais les finances du club seraient certainement dans le rouge écarlate ». Peut-être ou pas parce que tout s’est fait dans l’urgence pour combler des déficits, sans anticipation, sans projection ni sportive ni budgétaire autre qu’un sauve qui peut. Combien le club aurait-il gagné avec un meilleur classement, voire une qualification européenne, des rentrées de sponsoring supérieures, des affluences plus importantes? Ce qui est sûr, c’est que Lille et Nice, les deux clubs marqués du sceau Galtier vont aujourd’hui percevoir 80 millions et Saint-Étienne 33. Et que si l’unanimité s’est faite sur l’iniquité, c’est que tous les clubs sont au bord du précipice. C’est bien le plus inquiétant.

Didier BIGARD

