PSG - Mercato : on sait enfin qui partira cet été entre Navas et Donnarumma !

Le problème se voyait dès le début comme le nez au milieu de la figure et seuls les dirigeants du PSG ne l’avaient visiblement pas envisagé : la concurrence entre l’expérimenté Keylor Navas (36 ans) et le plus jeune Gianluigi Donnarumma (24 ans) ne perdura pas la saison prochaine.

« Il faut étudier beaucoup de choses. J’ai une bonne relation avec Gigi, il n’y a pas de problème avec lui, a affirmé le Costaricien après le large succès mercredi à Angers (3-0). Bien sûr que je veux toujours jouer et, au final, si c’est une situation comme cette saison, ce sera compliqué, a expliqué Navas. Ma famille est heureuse ici, je suis content à Paris. On va voir ce qu’il se passe dans le futur. Il faut que cela change d’une manière ou d’une autre. »

Navas sacrifié par le PSG

Dans son édition du jour, L’Équipe laisse entendre que même si le PSG ne compte rien décider avant d’en savoir plus sur les contours de son staff de la saison prochaine, il a acté qu’il ne pouvait pas continuer ainsi avec ces deux-là. Il faudra donc se séparer de l’un d’eux au mercato estival. Recruté libre jusqu’en 2026 et douze ans plus jeune que son partenaire, Donnarumma, malgré des intérêts italiens, devrait logiquement être conservé au détriment de Navas !

En privé, l’ancien portier du Real Madrid a plusieurs fois laissé entendre qu’il partirait. Arrivé en 2019 contre environ 15 M€ et sous contrat jusqu’en 2024 avec le club de la capitale, le Costaricien n’aura aucun mal à trouver preneur. Son indemnité de transfert est encore estimée à 10 M€ et le PSG saura se montrer persuasif, s’il le faut, pour le faire partir.

Pour résumer La petite concurrence malsaine qui sévit au PSG depuis le début de la saison entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma ne se poursuivra pas lors du prochain exercice : l’un des deux partira au mercato : l'ancien gardien du Real Madrid.

Bastien Aubert

Rédacteur