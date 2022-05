PSG : Pochettino bientôt évincé, Galtier approché avec d’autres dossiers sur le feu à Nice

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le PSG s’apprête à vivre une petite révolution de palais ces prochains jours pour contenter Kylian Mbappé. Si le premier fusible Leonardo a sauté, le deuxième devrait se nommer Mauricio Pochettino, comme l’a avancé Nicolo Schira hier soir sur Twitter.

Quelques heures plus tard, la folle rumeur Christophe Galtier pour lui succéder a émergé à la grande surprise de l’intéressé.

« Vous me l’apprenez. Je suis très surpris de ce que vous me dites. Je ne sais pas quoi dire, je n’ai pas de réponse par rapport à cela », a-t-il souri hier en conférence de presse. L’entraîneur de l’OGC Nice a d’autres dossiers sur le feu à l’OGC Nice pour préparer la saison prochaine.

« Je vais rentrer en famille dans le sud. Je pense que des réunions vont avoir lieu dans la semaine pour tout analyser et voir comment on peut améliorer ce qui n’a pas toujours bien fonctionné, notamment en seconde partie de saison, a-t-il détaillé. On fera le point à la fois avec la direction, le propriétaire, et on aura une réflexion sur les contours de l’effectif. Il faudra l’avoir le plus tôt possible, août-septembre sera une période importante pour le club. »

❌ Coach Mauricio #Pochettino and sports director #Leonardo will be sacked by #PSG in the next hours. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 21, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur