OM - Mercato : Longoria a fixé le prix de Caleta-Car

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Le mercato de l’OM a débuté avec les départs de Boubacar Kamara et de William Saliba. Le club phocéen sera en Ligue des Champions la saison prochaine et va devoir renforcer son secteur défensif pour rester compétitif. Cependant, plusieurs joueurs attirent de nombreuses convoitises et pourraient aussi quitter le club. Pablo Longoria vient de fixer le prix de Caleta-Car.

Selon Estadio Deportivo, le président de l’OM attend au moins 18 millions d’euros pour libérer le défenseur central croate, dont le contrat exprime en juin 2023. Toujours selon le média espagnol, le FC Séville serait extrêmement intéressé par le marseillais, pour remplacer Diego Carlos parti à Aston Villa.

MERCADO DA BOLA



🚨💰| Marselha não venderá Duje Caleta-Car por menos de € 18M!



O Sevilla está interessado no zagueiro para substituir Diego Carlos.



(@Estádio Deportivo) pic.twitter.com/0NF1bt1znl — Mundo Esportivo (@mundoesportivo0) June 1, 2022

Pour résumer Alors que l’OM a déjà perdu plusieurs joueurs défensifs, Pablo Longoria vient de fixer le prix de Duje Caleta-Car. Le président de l’OM attend au moins 18 millions d’euros pour libérer le défenseur central croate, pisté par Séville.

Adam Duarte

Rédacteur