ASSE Mercato : Amougou en plein bras de fer

La prolongation de Mathis Amougou pose problème à l’ASSE. Ses dessous ont été révélés.

Bernard Lions était l’invité du Sainté Night Club du site Peuple Vert et le journaliste de L’Equipe a notamment évoqué la fin du Mercato de l’ASSE et la situation de Mathis Amougou, pisté par plusieurs clubs étrangers dont Chelsea et le Bayer Leverkusen. « Mathis Amougou est dragué depuis l’été dernier, notamment par le Bayer Leverkusen qui avait mis trois joueurs à recruter dans l’été dernier. Amougou arrivait en troisième position. Ce n’était pas rien. Le Bayer était prêt à casser la tirelire pour le faire venir. L’ASSE a de suite fermé la porte parce qu’il fait partie du nouveau projet mis en place. Amougou, ça devient un peu le symbole du projet de l’ASSE. Il y a des problèmes de prolongation. Chaque fois qu’ils prennent un joueur, ils le font signer au moins pour 4 ans. C’était le cas de la prolongation de Moueffek ou Nadé. C’est exactement ce qu’ils veulent faire avec Amougou. Et Amougou, ils vont faire un exemple. »

« C’est un bras de fer qui est aujourd’hui au point mort »

Le jeune milieu n’a plus qu’un an et demi de contrat, une situation qui pose problème et pourrait inciter Kilmer Sports à le transférer. Une hypothèse que n’écarte pas Bernard Lions… « Les agents du joueur ne veulent prolonger que de 2 ans. L’ASSE veut 4 ans pour des raisons financières basiques. Les dirigeants veulent investir sur lui avec l’espoir d’une plus-value dans les deux ans qui viennent. Les conseillers de Mathis Amogou ne veulent pas parce qu’ils disent que quatre ans, ça va faire monter le montant d’un éventuel transfert et bloquer son départ dans les deux ans à venir. C’est un bras de fer qui est aujourd’hui au point mort. Aujourd’hui, les nouveaux propriétaires de l’ASSE, ont les moyens de leur politique. Ils peuvent faire un exemple. Ils peuvent décider de s’asseoir sur beaucoup d’argent et être inflexibles là-dessus. Alors quitte à perdre Amougou l’été prochain ou même d’ici la fin de ce mercato, ils ne lâcheront pas là-dessus. »