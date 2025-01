Coup de théâtre pour un départ à Rennes, le LOSC lâche un indésirable, Haise défend Clauss à Nice

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : Wooh ne veut pas partir

En conférence de presse, Christopher Wooh (Stade Rennais) a fait une grosse mise au point sur ses « envies » d’ailleurs « supposées » : « Je n’ai jamais évoqué cette envie. Janvier est assez complexe avec les transferts, je reste focus, j’essaye de contrôler ce que je peux, le travail tous les jours pour être performant et mettre le doute dans la tête du coach. Je souhaite rester, en tout cas je ne veux pas laisser l’équipe dans cette situation difficile, donner le maximum que j’ai, et on verra ce que réservera l’avenir ». Si Rennes aimerait bien faire une place pour recruter un défenseur, il ne faudra pas compter sur le défenseur camerounais pour faciliter la tâche de sa direction en rejoignant un club anglais lambda.

Le LOSC prête Rafael Fernandes aux Rangers

Avec Akim Zedadka, parti en Pologne il y a quelques jours, Rafael Fernandes (22 ans) figurait parmi les joueurs que le LOSC souhaitait exfiltrer cet hiver. Hier, le Portugais a été officiellement prêté pour six mois, avec option d’achat, aux Glasgow Rangers (D1 écossaise). Arrivé d’Arouca pour 2,5 M€ il y a tout juste un an, Fernandes n’a jamais disputé le moindre match avec les Dogues.

OGC Nice : Haise monte au front pour Jonathan Clauss

Fautif sur le but de Bafodé Diakité qui a coûté la défaite à Nice vendredi soir sur le terrain du LOSC (1-2), Jonathan Clauss peut compter sur le soutien de son entraîneur Franck Haise … qui estime que son geste malheureux ne lui est pas seulement imputable : « Jo’ monte en puissance. Il fait ce geste malheureux sur le but. Sur le premier but, il sort au cadrage mais ce n’est pas à lui de le faire, c’est Youssouf qui doit le faire. Comme personne n’est sorti, il l’a fait. Il a retrouvé au fur et à mesure de la saison de bonnes sensations, je le trouve en jambes et très impliqué ».

MHSC : direction l’Arabie saoudite pour Lecomte

Auteur d’un gros match contre Monaco (2-1) vendredi, Benjamin Lecomte (33 ans) a peut-être joué son dernier match avec le MHSC. Selon L’Equipe, il serait tout proche d’un départ en Arabie saoudite, du côté d’Al-Shabab.

Girondins : Andy Carroll blessé, un premier verdict est tombé

Sorti sur blessure lors du match entre les Girondins de Bordeaux et le Poiré-sur-Vie (2-0) hier, Andy Carroll sera sur le flanc pour trois semaines d’après WebGirondins. Un gros coup dur pour Bruno Irles, qui aura bien besoin de son attaquant de 36 ans dans la course à la remontée en National 1.