FC Nantes : bloqué cet hiver, Mostafa Mohamed change la donne pour le maintien

Proche d’un départ en janvier, Mostafa Mohamed a finalement été retenu par le FC Nantes jusqu’à la fin de saison. Un choix qui s’avère payant vu l’efficacité précieuse du « Super Sub » en 2025.

Placé sur le marché des transferts au début du mois de janvier, Mostafa Mohamed n’a finalement pas quitté le FC Nantes cet hiver. Pas franchement tenté par certaines propositions (Panathinaïkos, Zamalek) d’un côté et face à l’insuffisance des offres reçues (Blackburn Rovers, Monza, Leganes) de l’autre, le Pharaon a finalement été retenu par sa direction. Un choix qu’Antoine Kombouaré ne regrette visiblement pas.

Si « Mosti » (comme le surnomme ses coéquipiers) n’est pas toujours titulaire dans l’esprit de son entraîneur, l’avant-centre de 27 ans sait choisir ses moments pour frapper en 2025. Auteur de quatre buts sur la saison en cours, dont trois en Ligue 1 depuis le début d’année, Mostafa Mohamed peut se prévaloir d’un ratio précieux pour le FC Nantes.

+5 points grâce à Mostafa Mohamed en 2025

C’est bien simple : chaque fois qu’il a trouvé le chemin des filets depuis janvier, cela a eu une influence directe sur le résultat des Canaris. Le natif de Gizeh a d’abord égalisé contre l’OL (1-1) en janvier avant de donner la victoire à Reims face aux Champenois (2-1) et d’inscrire l’unique but du match face au LOSC de Genesio (1-0). L’ancien joueur de Galatasaray a été le facteur X de cinq points des Canaris sur les 13 glanés en 2025. Quand on sait que le FCN s’affiche aujourd’hui au 13ème rang avec 27 points et six unités d’avance sur Le Havre, barragiste (en attendant d’être fixé sur le sort de MHSC – ASSE), on ne peut que se féliciter de ce choix qui donne de l’air.

Sans surprise, Mostafa Mohamed a été appelé sous les drapeaux par Hossam Hassan pour les matchs de l’équipe d’Egypte, qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026, face à l’Ethiopie et au Sierra Leone. Relégué au statut de remplaçant (comme en club) derrière le duo composé de Mohamed Salah et Omar Marmoush, le Nantais aura forcément une carte à jouer avec les Pharaons.