FC Nantes – OL : Kombouaré annonce une cascade d’absents mais veut contrarier Lyon

Ce vendredi, à deux jours de la réception de l’OL (dimanche, 17 heures), Antoine Kombouaré était en conférence de presse pour évoquer l’actualité du FC Nantes.

Contre l’OL, Antoine Kombouaré va être privé de plusieurs titulaires du FC Nantes. « Douglas Augusto est forfait. C’est au niveau de l’ischio gauche après le match contre Saint-Etienne. Sorba Thomas lui a la grippe pour l’instant ». Des absences auquel il faudra ajouter les autres blessés (Zézé, Kadewere) ou encore Johan Lepenant, dont la levée d’option d’achat n’a toujours pas eu lieu et qui ne devrait pas pouvoir jouer face aux Gones.

Trois titulaires absents dont deux milieux !

« Cela fait pas mal d’absences pour un match capital. On a un gros match à jouer contre Lyon, on sait que ce sera un match compliqué. Mais il ne faut pas se trouver d’excuses, et savoir combler les manquements », a d’ores et déjà annoncé le Kanak, qui a livré la clé pour faire un bon match face à Lyon : « Il faudra être solides. Donner le sentiment qu’on a des capacités pour leur poser des problèmes, être cliniques devant et forts dans les surfaces de réparation ».

Ces derniers temps, le FC Nantes réussit d’ailleurs plutôt bien face aux candidats à l’Europe comme en atteste ses matchs nuls à Paris, à Lille ou face à Monaco à la Beaujoire.

