Nice retient Haise, le LOSC a un plan B à David, décision imminente pour Savanier

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Face à la difficulté de boucler la venue de Manfred Ugalde (Spartak Moscou, 22 ans), l’AS Monaco se serait orienté vers une autre option pour remplacer Folarin Balogun en attaque. Selon Fabrizio Romano, le club asémite est tombé d’accord avec l’attaquant danois du Sturm Graz Mika Biereth (21 ans), auteur de 14 buts cette saison en Autriche.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: AS Monaco agree personal terms with Mika Biereth as fav option for striker position!



21 year old striker wants Monaco, talks underway between clubs with Sturm Graz to agree on fee.



Former #AFC striker has agreed to the move… Monaco are on it. pic.twitter.com/TeRSGt5vMK