OL : la réponse de Pierre Sage aux rumeurs d’éviction, Mourinho se paie Textor

Pierre Sage a une réponse forte aux rumeurs sur son avenir fragilisé à l’OL. Son adversaire à Fenerbahçe José Mourinho a égalementpris sa défense.

Alors que certaines rumeurs couraient sur son éviction du banc de l’OL en cas de non victoire sur le terrain de Fenerbahçe (0-0), Pierre Sage a tenu à adresser un message très fort aux journalistes présents à Istanbul… Affichant la fierté du travail bien fait (l’OL est dans le Top 8 et a son destin en main pour la qualification directe) :

« Le fameux ultimatum qui est sorti dans la presse aurait pu avoir une influence sur ma façon de gérer la fin du match, mais contrairement à ce que la situation me fait vivre, j’ai décidé de penser à l’OL, à l’équilibre, à peut-être avoir un match un peu plus maîtrisé sur la fin et bénéficier d’une opportunité que de vraiment lâcher les chevaux et peut-être perdre le match 1-0 sur un contre. C’est une pression très négative qui pourrait influencer les choix des coachs. Je vous invite à la raison et à éviter de relayer ce genre d’information », a glissé le technicien en conférence de presse.

Mourinho se paie Textor

Au micro de Canal+, son adversaire José Mourinho a également pris la défense du technicien (qu’il avait pourtant confondu avec le kiné Abdel Redissi avant le match) : « Il y a un nombre incroyable de clubs, avec des propriétaires et des présidents qui ne comprennent rien au football. Il n’y a plus de présidents qui restent 20 ans, comme Monsieur Aulas, comme Pinto Da Costa, des présidents qui comprennent le football… Cette équipe est une bonne équipe et c’est une bonne équipe car elle a un bon entraîneur ».

🗣️ "Une bonne équipe l'est si elle a un bon entraîneur, et Lyon est une bonne équipe"



José Mourinho prend la défense de Pierre Sage

