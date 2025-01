OL : la rumeur de l’éviction de Pierre Sage a révolté le vestiaire !

Derrière leur coach, les joueurs de l’OL ont tenu à faire passer un message à l’issue du nul sur la pelouse de Fenerbahçe (0-0).

Lancée par L’Equipe à quelques heures du match Fenerbahçe – OL (0-0), la rumeur de l’éviction de Pierre Sage en cas de non-succès en Turquie ce jeudi aurait, selon les informations de Canal+, profondément choqué et agacé le vestiaire. Si les Gones n’ont pas gagné, plusieurs cadres de l’effectif sont passés face aux micros pour prendre la défense du technicien.

Lacazette et Mata montent au front pour Pierre Sage

C’est notamment le cas du capitaine Alexandre Lacazette : « On sait que tout n’est pas toujours vrai dans la presse. Nous, en tant que joueurs, on est derrière le coach. On a toujours envie de bien jouer, de gagner, on est toujours derrière lui. L’attitude du groupe l’a montré (…) Tous les joueurs ont été affecté mais on est tous derrière lui ».

Même son de cloche pour l’excellent Clinton Mata :« Tu ne peux pas contrôler ce qui se dit à l’extérieur mais nous on sait que Pierre Sage est notre coach et qu’on va se donner à 200% pour lui. Moi, les bruits de couloir n’ont pas d’impact dans mon football. On est à 100%, tous dans le même bateau. On doit assumer notre responsabilité en tant que joueur ».

Reste à savoir si les prises de position du vestiaire combinées au soutien de l’entraîneur stambouliote José Mourinho peuvent influer sur l’imprévisible et impulsif John Textor, grand consommateur de coach depuis ses débuts dans le football…

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.