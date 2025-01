OL : pas de crise à Lyon, un cadre de l’effectif est affirmatif

Pour Clinton Mata, l’Olympique Lyonnais n’est pas du tout en crise malgré les résultats difficiles des derniers matchs.

Si l’OL est aujourd’hui réellement dans le dur en ce début d’année 2025 avec deux défaites (Brest, Bourgoin) et un nul (Toulouse) pour une seule et unique victoire étriquée contre Montpellier, Clinton Mata juge l’environnement beaucoup trop dur avec les Gones.

En zone mixte le week-end dernier après le TFC, seulement quelques minutes après la longue discussion entre les cadres du vestiaire et les Bad Gones, l’ancien défenseur de Bruges a tenu à dédramatiser la situation : « Il ne faut pas tout jeter à la poubelle, ne pas commencer à parler de crise parce que l’an dernier on était encore pire. Cette année, on est à 2-3 points de la qualification en Ligue des Champions et on est encore en lice pour se qualifier en Ligue Europa. Moi, je ne vois pas de crise. Je ne vois pas le problème. Ok, certes, les résultats sont moins bien mais ça fait aussi partie d’une saison ».

« J’ai l’impression qu’on est en train de jouer la dernière place »

Relancé sur la nécessité de se redresser après l’énorme humiliation subie en Coupe de France et ce nul qui ne résout rien contre les Violets, Clinton Mata a réellement appuyé sur le fait que la situation n’était pas critique : « J’ai l’impression qu’on est en train de jouer la dernière place. On est cinq ou sixième. L’année dernière, c’était pire. Il ne faut pas créer des choses où il n’y a pas. On vise la qualification en Ligue des Champions et on va trouver la solution. L’an dernier, on était dans une situation critique et on a trouvé la solution ».

Quant à savoir si, comme à chaque fois, le Mercato était à l’origine des difficultés olympiennes, l’international angolais a balayé l’explication : « Mercato ou pas Mercato, on est des professionnels. Arrêtons de nous cacher derrière des excuses (…) Tout ce qui est extrasportif, cela ne doit même pas nous déranger ».

