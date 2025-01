OL : Paulo Fonseca justifie son choix et salue Sage, Textor ouvre la porte à un dernier coup au Mercato

Ce vendredi, Paulo Fonseca et John Textor étaient en conférence de presse pour introniser le technicien portugais à deux jours de l’Olympico OM – OL dimanche soir (20h45) au Vélodrome. L’essentiel de la conférence de presse.

Préambule

John Textor : « C’est un coach que je connais personnellement depuis cinq ans et je suis ravi qu’il a choisi d’être le leader de notre projet ».

Paulo Fonseca : « La confiance et les mots de John ont été décisifs. Nous avons parlé beaucoup. Il m’a expliqué l’ambition de l’OL. C’était très important pour moi de comprendre ce que John voulait faire de l’OL. Je comprends le projet, l’ambition de ce grand grand club. Je suis très motivé à l’idée de commencer à travailler et avoir les résultats qui rendront nos supporters contents ».

Sur ce qui l’a poussé à accepter

Paulo Fonseca : « Je suis ici parce que John a confiance en mon travail mais je suis aussi ici car je crois beaucoup en la qualité de nos joueurs. Je pense que nous avons la possibilité d’améliorer la performance. Je suis un entraîneur qui aime dominer le match. Nous avons les joueurs pour (…) Nous devons améliorer notre organisation défensive mais je suis ici avec beaucoup d’ambitions ».

Sur la grogne des supporters suite au départ de Pierre Sage

Paulo Fonseca : « Nous devons comprendre la situation, le sentiment des supporters… Pierre (Sage) a fait un excellent travail jusqu’à présent. Aujourd’hui, on passe à une nouvelle étape, différente. Je pense que les supporters comprendront. Je connais l’atmosphère que les supporters créent ici. J’ai joué quatre fois ici et je n’ai pas de doutes que les supporters seront avec l’équipe. Nous pouvons faire de l’OL un club plus fort ».

John Textor : « Je suis en désaccord avec l’idée de base. Nous avons beaucoup de diversité parmi nos supporters. Nous avons un groupe de supporters très connecté avec Pierre. Pierre nous a reconnecté avec le cœur, moi y compris.

Beaucoup de supporters nous ont aussi dit qu’ils comprennent la décision. Parfois le changement peut être douloureux mais approprié. Pierre a fait un travail magique l’année dernière (…) Mon boulot c’est d’optimiser nos chances d’aller en Ligue des Champions. Beaucoup de supporters pensaient que Pierre aurait pu le faire, c’est peut-être vrai mais moi je veux croire qu’on pouvait se donner plus de chances comme ça.

Hier soir est un bon exemple. On a survécu, on s’est débrouillé. On était en mode survie. Je respecte énormément Pierre Sage et il sera toujours reconnu pour son exploit de l’an dernier et je pense que beaucoup de supporters comprennent le changement. Hier soir ? Personne au club n’a été offensé. C’était un hommage approprié. »

Paulo Fonseca : « Je pense que la situation était très belle. Je pense que le football est comme ça. Les gens qui aiment le foot reconnaissent ceux qui apportent. Hier, c’était magnifique ce que les supporters ont fait ».

Sur la pression sur ses épaules

Paulo Fonseca : « Je suis très habitué à la pression, j’aime ça. Je suis un poste où il faut être ambitieux et gagner. Si nous voulons éviter la pression, il faut choisir une autre profession ».

Sur sa philosophie de jeu

Paulo Fonseca : « Nous pouvons jouer dans divers systèmes, dans diverses structures. Normalement je suis un entraîneur de 4-2-3-1 mais le plus important c’est la dynamique de notre structure. Je connais les joueurs pour avoir joué contre mais c’est différent quand tu travailles avec. Je veux connaître en détails les joueurs pour monter la meilleure structure et la meilleure dynamique. En ce moment, on n’a pas beaucoup de temps pour changer les choses mais nous commençons à travailler afin d’être clair avec les joueurs pour le prochain match. C’est important ».

Pourquoi Textor est fan de Fonseca

John Textor : « On a déjeuné en 2021 et il m’avait dit un truc ce jour-là. Il m’a dit qu’il aime « démoraliser les adversaires avec le ballon ». Il aime « dominer » et « démoraliser ». Cela m’a travaillé, j’ai regardé comment il travaillait. Le foot ça doit amuser (…) A Lille, il n’avait pas autant de ressources qu’ici et il a fait des choses extraordinaires. Ici, il pourra faire des choses merveilleuses ».

Sur les jeunes de l’OL

Paulo Fonseca : « J’aime beaucoup travailler avec les jeunes joueurs. Ici, nous avons l’une des meilleures Académies et nous devons avoir l’opportunité de faire de bons travails avec les jeunes. A Lille, comme à Milan, j’ai fait jouer beaucoup de jeunes joueurs. Ici, nous avons l’opportunité de voir plus de jeunes joueurs. Il faut choisir le meilleur moment pour faire arriver les jeunes dans l’équipe. Maintenant, le principal objectif est de gagner mais je serais attentif aux jeunes joueurs. Dans le futur, nous verrons plus de jeunes joueurs de l’Académie ».

Sur l’Olympico

Paulo Fonseca : « Nous sommes très motivés. On a commencé aujourd’hui à préparer le match. Nous n’avons pas beaucoup de temps mais c’est un magnifique match à jouer contre une grande équipe, contre un grand entraîneur mais nous voulons préparer ce match, arriver bien au Vélodrome et faire un bon match. C’est le principal. On aura l’ambition de gagner dimanche ».

Sur la possibilité d’atteindre le Top 3

Paulo Fonseca : « C’est l’ambition. Je suis ici pour gagner. Le plus important maintenant, c’est de créer l’ambition de gagner tous les matchs (…) A la fin, si nous avons cette ambition, cette volonté, cette mentalité ».

Sur le déclin de l’Académie

John Textor : « Dire que l’Académie décline maintenant ? Je ne sais pas. Il y a des cycles, des conjectures… Parfois il y a des classes et des années de moins (…) Je suis très focalisé sur le fonctionnement des jeunes plus que de regarder les joueurs bien établis (…) On veut plus d’interactions entre l’Académie et l’équipe première. Le coach peut avoir davantage un œil pour eux. Il y a une partie qui va aller vite (…) On peut être dans le Top 3 dans les talents en termes de ce qu’on a comme ressource ».

Sur le Mercato

John Textor : « Je suis Américain et je crois en tant qu’Américain qu’on a le droit à la parole libre et que le coach peut me challenger sur le sujet (…) Ainsley Maitland-Niles a un passeport européen (des Barbades en fait, NDLR). Il arrive un peu tard mais cela libère une place. On a la capacité, selon les règles qui nous gouvernent par la DNCG, de prendre un joueur en prêt. Pour l’instant on a l’ambition de ne laisser partir personne et on regarde mais il ne reste plus beaucoup de temps ».

Paulo Fonseca : « On travaille ensemble. Je pense que nous n’avons pas besoin d’un défenseur en ce moment. Je suis content de l’équipe que nous avons. C’est une question d’opportunité ».

