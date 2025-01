OL : Perri envoie des messages forts à Sage, à Vercoutre et à l’OM 

Auteur d’un nouveau gros match, Lucas Perri est revenu sur la drôle de semaine vécue par l’OL entre l’éviction de Pierre Sage, de son entraîneur des gardiens Rémy Vercoutre mais également cette qualification étriquée face à Ludogorets (1-1).

Sur son arrêt décisif contre Ludogorets

« C’était le dernier moment du match. Il était très important pour nous car il y avait une qualification pour les 8èmes de finale à aller chercher. L’objectif est atteint. Est-ce que c’est mon plus bel arrêt depuis que je suis à Lyon ? Peut-être mais Saint-Etienne, c’est mon préféré… »

Sur l’éviction de Pierre Sage

« C’est un moment compliqué pour notre équipe (…) Cela fait partie de la vie, du football. Pierre Sage restera mon premier coach en Europe et en France. Il a toujours été très gentil avec moi. C’est une belle personne, qui connait bien le football. Je lui souhaite de belles choses pour sa carrière. »

Sur le limogeage de Rémy Vercoutre

« C’est aussi une belle personne, qui me laissera un très bon souvenir. Il a été très important, notamment dans les six premiers mois pour m’aider à m’adapter à la France, à la culture et au football français. Je le remercie et comme pour Pierre, je lui souhaite le meilleur. »

Sur l’Olympico

« On va faire en sorte de bien récupérer pour préparer ce match. C’est une rencontre que nous voulons gagner. L’OM favori ? Pour moi, il y a deux grandes équipes qui vont s’affronter. C’est un Olympico. C’est une rencontre très importante. On va bien récupérer et on verra un très bon match de football… »