RC Lens Mercato : Will Still agacé après le PSG, un portier de Série A se rapproche !

Will Still était très remonté à l’issue de RC Lens – PSG (1-2), ses dirigeants sont sur le point de lui offrir (enfin) le remplaçant de Brice Samba : Mathew Ryan (AS Rome, 32 ans).

Samedi, le RC Lens a chuté sur sa pelouse de Bollaert-Delelis face au PSG (1-2). Un nouveau couac face à un gros de Ligue 1 qui a irrité Will Still, l’entraîneur des Sang et Or, lequel grinçait gentiment des dents contre la naïveté de ses hommes : « Après, le premier but parisien, je ne sais pas s’il y a faute ou pas, c’est toujours l’éternel débat selon que tu es Lensois ou Parisien. Si c’est dans l’autre sens, je pense que oui, on ne va pas se mentir. Mais il y a une équipe dans laquelle des millions et des millions ont été investis, elle a 2 situations et marque 2 buts. Sur le 2e but, on sort n’importe comment. Quand tu donnes à Paris l’occasion de te faire mal, il te fait mal. On l’a fait 2 fois, ils ont marqué 2 fois ».

« Je ne suis pas bon perdant »

Pour autant, hors de question pour le technicien belge d’exploser à chaud : « Je n’ai rien dit aux joueurs, on parlera en se retrouvant à l’entrainement la semaine prochaine. A chaud, il ne faut pas parler. Et je le répète, on a fait des bonnes choses. Mais à un moment, il faut être plus réaliste, intransigeant et exigent. C’est ma 4e saison en France, vous devez commencer à me connaître, perdre ce n’est pas mon truc. Je ne suis pas un bon perdant, surtout quand on perd comme ça, quand tu prépares des choses pendant des jours et des jours, que ça marche et que sur 2 ou 3 détails, tu perds ».

La piste Mathew Ryan proche de se concrétiser

Concernant le Mercato, le RC Lens avance sur une nouvelle piste dans les buts. Selon L’Equipe, les dirigeants artésiens se sont activés pour recruter le portier international australien de l’AS Rome, Mathew Ryan (32 ans) et un accord serait tout proche d’être trouvé pour le portier en fin de contrat en juin.

