RC Lens : Will Still ne digère par l’arbitrage et son exclusion à Montpellier

S’il trouve quand même pas mal de positif dans sa soirée à Montpellier (2-0) avec les trois points et la cinquième place, Will Still a quand même eu du mal avec l’arbitrage.

Satisfait de la dimension collective de sa victoire à Montpellier (2-0), Will Still avait quand même du mal à digérer l’arbitrage ce vendredi soir à la Mosson. Sur DAZN, le technicien belge s’est étonné de pas mal de décisions : « Le but annulé, pfff voilà… Je pense qu’il y a penalty sur Andy (Diouf, NDLR) après, carton rouge ou pas sur Macha (Deiver Machado, NDLR), je ne sais pas mais je trouve ça bizarre… »

Quant à son exclusion au même titre que celle de Jean-Louis Gasset, elle le choque : « C’est n’importe quoi d’entraîner en tribune et je n’ai plus envie de le faire ! Mais sincèrement, je m’approche de la zone où l’arbitre regarde la VAR. Je lui demande : « Pourquoi vous venez vérifier ? » Pour moi, il n’y a pas grand-chose à vérifier… J’ai eu tort apparemment puisqu’il y a faute sur l’action où l’on marque. Après le banc adverse tient des propos vis-à-vis de moi et je pense que Monsieur Gasset ne vous dira pas le contraire. Je n’ai pas dit un mot déplacé, pas dit un mot plus haut que l’autre et j’ai pris un carton rouge. C’est pour ça que je ne comprends pas. Il n’y a qu’à voir ma réaction. Pour moi, c’est incompréhensible. Je le dis quand je suis en tort, quand je dis des choses contraires… Mais là, ça commence à en faire trop. Moi, je ne veux pas être suspendu. Mais il faut comprendre : on vit un match de foot. Ils ont une pression qui est celle de jouer le maintien, on a une pression de vouloir jouer l’Europe… Il faut comprendre, on reste des êtres humains. Il faut savoir se dire les choses. Les joueurs s’insultent tout le temps sur le terrain. C’est normal qu’il y a des mots entre les deux bancs. On a envie de gagner… Il faut savoir le comprendre et ne pas s’emballer à mettre des cartons dans tous les sens ».

Top 5 et doutes sur le Mercato… Still a réponse à tout !

Malgré tout, ce vendredi, c’est bien la satisfaction qui l’emporte avec le Top 5 accroché : « On va essayer d’y rester mais il reste beaucoup de matchs. On veut embêter les équipes devant nous. On sait qu’ils ont des budgets incroyables. Le fait qu’on soit là, c’est déjà très positif. On va rester serein et on verra bien où ça mène ».

Quant aux doutes sur le projet lensois avec ce Mercato d’hiver d’apparence chaotique, l’ancien Rémois reste serein : « Je sais qu’il y a beaucoup de questionnements sur ce qu’on est en train de faire à Lens mais c’est très bien, on se concentre sur le terrain et on reste lucide et sérieux. Ce n’est pas juste une façade qu’on veut donner : il y a vraiment de la sérénité à l’intérieur du club. Peu importe ce que les gens peuvent penser … On savait qu’il pouvait y avoir des départs et des arrivées. On savait que c’était une saison qui pouvait être chamboulée et c’est le cas ! Mais je pense qu’on a réussi à garder le cap sur le terrain, sur les entraînements. Ce qui se passe en dehors, je ne le contrôle pas, les joueurs ne le contrôlent pas. On se concentre sur ce qu’on fait de bien ». Message passé.

