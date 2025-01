Stade Rennais Mercato : Rennes a un accord pour un attaquant et accélère pour cet ex du FC Nantes

Intéressé par Batista Mendy pour renforcer son milieu de terrain, le Stade Rennais a passé la seconde pour l’ancien joueur de Ligue 1.

Les arrivées de Seko Fofana et de Brice Samba au Stade Rennais n’ont, pour l’instant, pas permis au club breton de se sortir de sa situation très délicate. En effet, le SRFC reste sur 4 défaites de suite, et n’a toujours pas gagné en 2025. D’autres recrues sont espérées dans les derniers jours de ce mercato hivernal, alors que Meister, Santamaria et Gronbaek ont quitté le navire sous forme de prêt.

Mendy, c’est 15 millions d’euros

En plus de Fofana, un autre milieu est attendu à Rennes, et les dirigeants ont jeté leur dévolu sur Batista Mendy (25 ans), actuel joueur de Trabzonspor. Selon L’Équipe, Rennes est entré en contact en début de semaine avec le club turc concernant l’ancien de Nantes et d’Angers, qui est également courtisé par des clubs anglais.

Pour laisser partir Mendy, Trabzonspor réclame 15 millions d’euros, comme c’était déjà le cas l’été dernier lorsque Rennes était aussi intéressé. Le quotidien sportif ajoute qu’à ce jour, aucune offre écrite n’a encore été transmise, mais les parties maintiennent le contact.

Accord pour Furuhashi

Ce n’est pas tout. D’après Foot Mercato, Kyogo Furuhashi va rejoindre le Stade Rennais sous peu. Un accord a été trouvé entre le club breton et le Celtic Glasgow pour le transfert du Japonais de 30 ans, auteur de 11 buts cette saison. L’opération va se conclure pour un montant supérieur à 10 millions d’euros. Le SRFC continue de s’activer en défense pour clore son mercato hivernal.

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.