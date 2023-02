Juventus, FC Nantes - Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Pogba !

Hier, la presse a démenti les différentes rumeurs autour d’une possible résiliation de contrat entre Paul Pogba et la Juve ou un départ anticipé notamment du côté de la MLS. Le directeur du football de la Vieille Dame a confirmé sa confiance à l’international français.

« Nous ne prévoyons pas de résilier le contrat de Pogba, je peux nier ces histoires. C'est un joueur important pour nous, les blessures font partie du jeu mais Paul s'entraîne bien et nous l'attendons. », a-t-il expliqué. Le Champion du Monde 2018 actuellement en phase de reprise se prépare pour un retour fin février, une participation au 8e de finale de la Ligue Europa contre le FC Nantes n’est pas à exclure.

Juventus Chief Football Officer Calvo on Paul Pogba: “We are not planning to terminate Pogba’s contract, I can deny these stories”. ⛔️🇫🇷 #Juventus



“He’s an important player for us, the injuries are part of the game but Paul is training well and we wait for him”. pic.twitter.com/1UMlCURvkk