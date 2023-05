ASSE, FC Nantes : après Ryan Reynolds, une autre star d'Hollywood prête à acheter un club !

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Alors que de nombreux clubs français (dont l'ASSE) sont actuellement en vente, chaque profil de repreneur potentiel mérite d'être étudié. Du côté des Etats-Unis, un nouveau profil apparaît. Fini les financiers et les fonds d'investissements, les acteurs de cinéma se laissent désormais tenter et n'hésitent plus à investir loin de chez eux.

Matt Damon veut suivre l'exemple de Ryan Reynolds

Sous le costume du personnage Marvel Deadpool, Ryan Reynolds a ouvert la voie en rachetant le club anglais de Wrexham (D5) pour le faire monter en 4ème division britannique. Dans les colonnes du JDD, Matt Damon a reconnu que, de son côté, ça pourrait le tenter :

« Prêt à investir dans un club ? Tout à fait. Si l'occasion se présente... Mais je dois faire un paquet de Stillwater (l'un de ses derniers films tourné notamment à Marseille et sorti en 2021) pour être en capacité de le faire ! Et ce ne serait pas forcément du côté de Boston. Ryan Reynolds l'a fait à Wrexham alors qu'il n'est pas du coin. Et il a l'air de prendre beaucoup de plaisir. »

Avis aux clubs intéressés...