ASSE, FC Nantes – L’oeil de Denis Balbir : « les Verts et les Canaris ont la même obligation »

« Dimanche prochain, en championnat, aura lieu le traditionnel ASSE-FC Nantes au stade Geoffroy-Guichard. Ce qui me fait aussitôt penser à bon nombre de supporters des deux clubs qui, presque logiquement, commencent à se demander si leurs équipes ont les moyens de finir dans le haut du tableau en fin de saison.

Si j’effectue un lien entre les Verts et les Canaris, c’est justement parce que ces deux mastodontes de notre football se retrouvent en ce mois de janvier avec une même problématique : trouver la perle rare devant.

A l’heure actuelle, et il ne faut pas s’y tromper, Verts et Canaris ont trop d’équipes devant eux pour espérer quoi que ce soit. Outre le PSG, bien entendu, l’OM est largement devant, l’AS Monaco ne devrait pas être loin du podium, le LOSC a de sérieux arguments et même le Stade Rennais me paraît mieux armé pour une place en Coupe d’Europe. Pas de quoi, donc, espérer grand-chose à moins, comme je le pense, de se focaliser sur le recrutement d’un élément offensif digne de ce nom.

A Sainté, en dépit de diverses solutions déjà essayées par Claude Puel, ça ne fonctionne pas. Beric, et je le regrette, n’est jamais installé en tant que titulaire et il est fort probable qu’on ne retrouve jamais le buteur qu’il était à son arrivée dans le Forez. Khazri n’est pas un vrai 9, Abi est encore un peu tendre et Diony ne convainc personne. On peut certes continuer à bricoler des semaines durant, mais l’ASSE ne parviendra pas à remplir son objectif européen en se passant d’un buteur.

« Je l’ai déjà dit dans ma chronique, mais au-delà des latéraux, le FCN doit vraiment trouver les ressources financières afin de marquer davantage. »

Ce qui m’inquiète encore plus, c’est que ça fait des années que les dirigeants ne parviennent pas à trouver l’oiseau rare. Car si Beric a un temps rempli la fonction, on se demande bien quel attaquant stéphanois a marqué les esprits depuis les départs de Aubameyang et de Brandao ? Qui pesait sur les défenses adverses, qui parvenait à imposer son physique ? Personne.

Chez les Canaris, on retrouve la même problématique. Je l’ai déjà dit dans ma chronique, mais au-delà des latéraux, le FCN doit vraiment trouver les ressources financières afin de marquer davantage. Il y a des joueurs de talent chez les Canaris, c’est une évidence, des milieux de terrain capables de faire la différence et même de mettre des ballons au fond des filets. Mais ça ne suffira pas. J’imagine bien que Christian Gourcuff le sait et qu’il mesure les contraintes économiques. Mais je suis convaincu que son équipe n’a aucune chance de tutoyer le podium sans un avant-centre digne de ce nom. Qui, à l’heure actuelle, n’est pas au FC Nantes. »

Recueilli par BD