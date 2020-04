ASSE, FC Nantes, OM, PSG : les Verts conservent un très, très vieux record

false

Quel est le club français qui détient, encore et toujours, le plus vieux record de matches consécutifs à domicile en Ligue 1 ? L’ASSE.

En période de confinement, il n’est pas rare que certains sites spécialisés s’attardent sur les statistiques et les records. Et notamment ceux du passé, le temps présent étant dénué de ballon rond. C’est le cas de la LFP qui s’est attardée sur les records d’invincibilité à domicile avec des victoires consécutives. Et lorsqu’on plonge dans le passé, beaucoup plus que dans le présent…l’ASSE revient souvent au premier plan.

Un an, cinq mois et douze jours, c’est donc la durée de la série d’invincibilité de l’AS Saint-Etienne dans son chaudron de Geoffroy-Guichard. Record toujours en vigueur qui s’est étalé sur les saisons 1973-1974 et 1974-1975 avec pas moins de 28 rencontres gagnées.

17 matches pour le PSG

Dans ce classement, on retrouve en seconde position les Girondins de Bordeaux, vainqueurs de 21 matchs consécutifs entre mars 84 et mai 85. Le FC Nantes et l’OGC Nice occupent la troisième marche du podium avec, pour leur part, 18 matches remportés à la suite. Juste devant le PSG (17).