ASSE : le Stade Rennais ne laisse pas Claude Puel insensible

Entraîneur de l’ASSE depuis octobre 2019 après avoir coaché le LOSC, l’OL ou encore l’OGC Nice en L1, Claude Puel est aussi sensible au Stade Rennais.

Le Stade Rennais va savoir. Auteur d’une excellente prestation, les hommes de Julien Stéphan s’avancent à Lille pour leurs grands débuts en L1 cette saison (21h). L’occasion pour Claude Puel de rappeler au club breton un mauvais souvenir qui semble aujourd’hui appartenir au passé.

« Les Rennais avaient pas mal de scoumoune, se souvient dans Ouest France l’actuel entraîneur de l’ASSE. Je me souviens de ce match de 2007 où ils ont perdu la qualification en Ligue des champions à la dernière seconde des arrêts de jeu de la dernière journée. Tous les dirigeants étaient sur la pelouse pour fêter ça et malheureusement, nous avons marqué ce but (inscrit par Nicolas Fauvergue. »

« Il est bon que le Stade Rennais puisse avoir un peu plus de réussite »

Au-delà de s’immiscer dans l’histoire troublée du Stade Rennais, le coach des Verts loue aujourd’hui la qualité de ce club qui a pris une autre dimension depuis le passage d’Olivier Létang à sa présidence en provenance du PSG. « Rennes fait ce qu’il faut avec son entraîneur, son staff et ses joueurs, poursuit l’entraîneur de l’ASSE. C’est quelque chose de magnifique pour le club et il est bon qu’il puisse avoir un peu plus de réussite ces derniers temps. »