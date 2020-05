ASSE, LOSC, Stade Rennais – Mercato : l’OL débarque sur Bouanga !

true

La liste des prétendants de Denis Bouanga se serait allongée d’un nouveau nom en coulisses : l’OL, qui apprécie bien le milieu offensif gabonais de l’ASSE.

Si on avait encore un léger doute sur l’identité du joueur le plus bankable de l’ASSE en vue du mercato, ne cherchons plus. Il s’agit sans aucun doute de Denis Bouanga. Arrivé en provenance du Nîmes Olympique l’été dernier, le milieu offensif gabonais (25 ans) sera LE Stéphanois le plus demandé cet été.

Plusieurs clubs ont déjà manifesté leur intérêt pour Bouanga, du LOSC au Stade Rennais en passant par le Betis Séville. Un autre prétendant se serait mis sur les rangs de l’ancien joueur du FC Lorient : l’OL ! « Son profil plaît beaucoup à l’OL et notamment à Rudi Garcia », croit savoir le site Actu Foot.

« Son profil plaît beaucoup à l’OL, notamment à Garcia »

Le coach des Gones n’a pourtant jamais manifesté d’intérêt particulier à l’égard de Bouanga lors de son passage à l’OM. Pour rappel, l’attaquant des Verts a claqué 12 buts et délivré 5 passes décisives en 35 matches joués sous le maillot stéphanois cette saison. L’ASSE pourrait éventuellement commencer à écouter les offres comprises entre 10 et 15 millions d’euros, selon les bonus.