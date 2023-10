ASSE, OL : Domenech voit un derby pour le barrage Ligue 1 en fin de saison !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Alors que l’OL s’affichera quoi qu’il arrive à la dernière place de Ligue 1 à l’issue de la 7ème journée et que l’ASSE – qui enchaîne les victoires étriquées à l’extérieur – se rapproche des premières places en Ligue 2, Raymond Domenech commence déjà à écrire son scénario pour la fin de saison.

Domenech met 10€ sur un derby en barrage

Sur le plateau de la chaîne L’Equipe, dans l’émission « L’Equipe de Greg », l’ancien sélectionneur de l’équipe de France et ancien Lyonnais a prophétisé un double affrontement dramatique pour la fin de saison entre les deux ennemis :

« Je verrais bien cette saison se finir par un barrage entre Lyon et Saint-Etienne. Je mets dix euros là-dessus », a lâché le provocateur le plus célèbre du Rhône, qui voit donc Sainté finir troisième et l’OL gratter deux places pour remonter au 16ème rang. Si un tel scénario se produit, on imagine déjà de quel côté balancera le cœur de Raymond l’astrologue…

Podcast Men's Up Life