ASSE, OM, FC Nantes, LOSC, Girondins : une figure des cinq clubs s'en est allée

L'information est tombée il y a quelques minutes : révélée par Gérard Lopez, le président des Girondins de Bordeaux, avec qui il travaillait depuis quelques années : Christian Larièpe est décédé ce jour à l'âge de 63 ans. D'après L'Equipe, il a été victime d'une crise de paludisme à son retour d'un séjour au Cameroun.

Tout terrain du football : éducateur et recruteur à l'ASSE dans les années 90 et directeur sportif au début des années 2000, formateur à l'OM lors des années Pape Diouf puis directeur sportif et même entraîneur du FC Nantes au début de l'ère Kita, il fut même agent de joueurs avec Christophe Hutteau avant de devenir recruteur en Afrique pour Gérard Lopez à Lille puis à Bordeaux...

A But !, Christian Larièpe nous laisse le souvenir d'un homme du football discret et agréable, avec qui nous avons eu le plaisir d'échanger autour d'un café lors de son passage à Lyon. Toutes nos pensées vont bien évidemment à ses proches. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet homme de l'ombre du football, c'est ici que ça se passe.